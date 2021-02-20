الدوري الممتاز.. المقاصة يبحث عن الوصافة أمام وادي دجلة

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره وادي دجلة، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وانتزاع وصافة الدوري مؤقتا من الأهلي.
وحقق مصر المقاصة الفوز في آخر مباراتين بمسابقة الدوري، حيث تغلب على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وعلى البنك الأهلي بنفس النتيجة.
في المقابل، يأمل فريق وادي دجلة في اقتناص النقاط الثلاث من مصر المقاصة في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري.
ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 18 والأخير بـ 7 نقاط.
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