استعدادا لمواجهة سيمبا.. تعرف على موعد المران الأول للأهلي في تنزانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تنزانيا في الواحدة بعد ظهر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة.
ويؤدي الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة ويبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
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