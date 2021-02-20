طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم، السبت.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.



وأوضح "أبو عبلة" أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس، الجمعة، في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم، السبت.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.