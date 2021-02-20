استعدادا لمواجهة سيمبا.. مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي في تنزانيا

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مسحة طبية جديدة صباح اليوم، السبت، داخل مقر إقامتها في دار السلام بتنزانيا،استعدادا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.
ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، بعد رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.
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