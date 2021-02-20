دوري أبطال إفريقيا.. موسيماني يجتمع بمعاونيه في فندق الإقامة بتنزانيا

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا ظهر اليوم السبت مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا.

يشهد الاجتماع مراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الثلاثة أيام المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا بعد ظهر اليوم السبت بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.