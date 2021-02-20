يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على وست هام يونايتد، بينما يتواجد ساوثهامبتون، في المركز ال13 برصيد 29 نقطة.
ويسعى تشيلسي في المباراة لمواصلة صحوته تحت قيادة توماس توخيل مدربه الجديد، والخروج بالثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.
ويلتقي اليوم أيضا، بيرنلي مع ويست بروميتش في الخامسة مساء، يليهما ليفربول مع إيفرتون في السابعة والنصف مساء، ثم فولهام مع شيفيلد يونايتد في تمام العاشرة مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يتطلع لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.