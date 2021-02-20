تشيلسي يتطلع لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على وست هام يونايتد، بينما يتواجد ساوثهامبتون، في المركز ال13 برصيد 29 نقطة.

ويسعى تشيلسي في المباراة لمواصلة صحوته تحت قيادة توماس توخيل مدربه الجديد، والخروج بالثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويلتقي اليوم أيضا، بيرنلي مع ويست بروميتش في الخامسة مساء، يليهما ليفربول مع إيفرتون في السابعة والنصف مساء، ثم فولهام مع شيفيلد يونايتد في تمام العاشرة مساء.