الدوري المصري.. حكام مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة اليوم ضمن مؤجلات المسابقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم حكام مباراة اليوم السبت فى الدورى الممتاز. ويلتقى اليوم السبت فريقا مصر المقاصة ووادي دجلة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من المسابقة المحلية. جاء طاقم تحكيم اللقاء على النحو التالي: عبد العزيز السيد حكما الساحة ويعاونه ثنائي المساعدين أسامة عبد اللطيف ومحمد السيد والسيد محمد احمد حكما رابعا ومحمود دسوقي حكما للفيديو ومساعده ابراهيم محجوب.

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