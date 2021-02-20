نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الأسباني اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الأسباني الممتاز في الأسبوع ال 24 من الدوري، حيث ستقام المباراة على ملعب نيوفو جوسي زورييلا بين نادي ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني بالدوري مع الخصم العنيد نادي بلد الوليد الأسباني صاحب المركز الثامن عشر بالدوري، حيث انتهت مباراة الذهب بين الفريقين بفوز النادي الملكي ريال مدريد واحد مقابل لا شيء لنادي بلد الوليد، حيث كانت أجواء مباراة الذهب بها شيء من إصرار الخصم العنيد فريق بلد الوليد فهو منافس ليس بالهين على الإطلاق، لذلك تعتبر هذه المباراة مهمة جدا لنادي ريال مدير لكي يقلص الفارق بينه وبين نادي أتليتكو مدريد صاحب المركز الأول والمرشح للدوري، ويبحث كثير من محبي نادي ريال مدير عن موعد المباراة وترتيب الدوري الأسباني، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الأسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الأسباني اليوم

ينتظر كثير من عشاق الدوري الأسباني الممتاز موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، والجدير بالذكر بأن نادي ريال مدريد يحتل المركز الثاني بإجمالي عدد نقاط 49 نقطة، حيث لعب النادي 23 مباراة بالدوري حتى الآن منها 15 مباراة فوز، 4 تعادل، 4 هزيمة بفارق 6 نقاط عن نادي أتليتكو مدريد صاحب الصدارة، وبالنظر لإجمالي عدد نقاط نادي بلد الوليد وهي 21 نقطة، كما لعب النادي 23 مباراة أيضا منها 4 مباريات فوز فقط، و 9 تعادل، 10 مباريات هزيمة، لذلك يأمل الخصم العنيد الفوز على ريال مدريد ليبتعد عن قاعد الدوري، وسوف يكون موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

جدول ترتيب فرق الدوري الأسباني



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الأسباني

القنوات الناقلة هي قناة بي أن سبورت الرياضية HD1+HD3، وستقام المباراة على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، بتعليق من المعلق المتميز أحمد الطيب.