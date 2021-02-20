استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري.. البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم

وافقت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، على طلب خالد جلال، المدير الفني الجديد للفريق، بإقامة معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق السادس من أكتوبر للاستعداد لمباراة أسوان الهامة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز في الثامن والعشرين من فبراير الجاري. ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10.

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