أكدت إدارة النادي الأهلي أنها لم تتلق أي عروض رسمية للاعبي الفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر بالأهلي إنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية للاعبي الفريق الأول بعد المشاركة في مونديال العالم للأندية.
وأضاف: "الأندية الأوروبية لا تقيم اللاعبين من مباراة أو بطولة مصغرة ولا يوجد أي شيء رسمي حتي الآن".
وأوضح أن البعض تحدث عن عروض لمحمد الشناوي ومحمد هاني لكن هذا غير صحيح.
وقال إن حسين الشحات ومحمود كهربا مستمران مع الفريق ولن يرحلا ولا توجد أي مشكلة معهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي: لم نتلق أي عروض احتراف لـ محمد الشناوي ومحمد هاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.