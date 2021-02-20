الأهلي: لم نتلق أي عروض احتراف لـ محمد الشناوي ومحمد هاني

أكدت إدارة النادي الأهلي أنها لم تتلق أي عروض رسمية للاعبي الفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر بالأهلي إنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية للاعبي الفريق الأول بعد المشاركة في مونديال العالم للأندية.

وأضاف: "الأندية الأوروبية لا تقيم اللاعبين من مباراة أو بطولة مصغرة ولا يوجد أي شيء رسمي حتي الآن".

وأوضح أن البعض تحدث عن عروض لمحمد الشناوي ومحمد هاني لكن هذا غير صحيح.

وقال إن حسين الشحات ومحمود كهربا مستمران مع الفريق ولن يرحلا ولا توجد أي مشكلة معهما.