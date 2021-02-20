إصابات بالجملة.. لعنة مونديال الأندية تضرب بايرن ميونخ

تتوالى الضربات على بايرن ميونخ الألماني، منذ مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها قطر، خلال الفترة من 4 فبراير الجاري حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

ورغم تتويج بايرن ميونخ ببطولات كأس العالم للأندية، إلا أن العملاق البافاري تعرض لخسائر عديدة من مشاركته في المونديال.

ويستعرض "دوت الخليج" خسائر بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة:

إصابات بالجملة

تلقى فريق بايرن ميونخ العديد من الضربات الموجعة خلال الفترة الأخيرة، حيث أصيب توماس مولر وبنجامين بافار بفيروس كورونا، وأصيب توليسيو في الفخذ وتأكد غيابه 6 أشهر، ومعاناة دوجلاس كوستا من إصابة في الكاحل، وسيرجي جنابري من إصابة في العضلة الضامة لكنه بدأ في خوض تدريبات خفيفة.

التعثر في الدوري الألماني:

تعثر فريق بايرن ميونخ في أول مباراة له في مسابقة الدوري الألماني، حيث تعادل مع بيليفيلد بنتيجة 3 - 3.

ويأمل بايرن ميونخ في استعادة نغمة الانتصارات أمام آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الألماني، رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.