نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلد الوليد ضد الريال لقاء اليوم في أطار مباريات الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلد الوليد ضد الريال في المباراة التي ستجمع بينهما في اللقاء اليوم في أطار الدوري الأسباني وما هو موقف كل فريق وعدد النقاط التي حصل عليها في المباريات التي تم لعبها حتي الآن في أطار الدوري الأسباني مباراة اليوم التي من المتوقع أن تشهد منافسة عالية جداً بين الفريقين وفريق ريال مدريد المعروف بتاريخه العريق في كرة القدم والذي حصد مركزاً في الآونة الأخيرة في أطار مباريات كأس العالم للأندية واليوم سوف يلعب علي أن يحصد الفوز في أطار مباريات الدوري الأسباني والمباراة التي تجمع بينه وبين بلد الوليد في مباراة اليوم .

بلد الوليد ضد الريال وتاريخ لقاء ريال مدريد مع فريق بلد الوليد

يلتقي بلد الوليد ضد الريال اليوم السبت مساءً في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم في أطار مباريات الدوري الأسباني في مباراة اليوم والمنافسة التي تجمع بينهما في الفعاليات الخاصة في الدوري الأسباني والجولة رقم 24 في العمر الخاص بالمسابقة ويحتل الفريق العريق المركز رقم 2 في الجدول الخاص بترتيب مباريات الدوري الأسباني ورصيد الفريق من النقاط الخاصة به هو 49 نقطة ولكن الفريق يأتي أحتلاله للمركز رقم 18 في الدوري الأسباني ورصيد النقاط الخاص به هو 21 نقطة بفارق كبير بين الفريقين والأمل يصاحب مدرب الفريق زين الدين زيدان علي أن يحقق الفوز اليوم في مباراة اليوم من أجل أن يكون هو المتصدر بدلاً من أتليتكو مدريد .

تاريخ اللقاءات التي جمعت بين بلد الوليد وبين فريق ريال مدريد

كان فريق ريال مديد العريق كان قد واجه طوال مسيرته الكروية بعدد 89 مرة غير مباراة اليوم التي سيكون لقاءهما في أطار الدوري الأسباني وكان فريق ريال مدريد علي مدار 89 مباراة فوزه الذي حققه كان بعدد 57 مرة في مباريات الدوري الأسباني أما الخسارة التي لحقت بفريق ريال مدريد كان عددها 14 مرة واليوم ننتظر ماذا سوف يحدث في مباراة اليوم وكان قد تعادل الفريقين في لقاءاتهما بعدد 18 مرة في الدوري الأسباني وكان الفريق قد حقق النجاح بعدد 186 مرة في وصوله لشباك الفريق المنافس بينما كان الفريق المنافس قد قام بتسجيل 95 هدف في المرمي الخاص بفريق المرينجي .

ما حققه حتي الآن فريق ريال مدريد في مباريات الدوري الأسباني

الفريق العريق ريال مدريد علي مدار المباريات الخاصة في الدوري الأسباني لم يتذوق طعم الخسارة من فريق مباراة اليوم في المنافسات التي كانت بينهما في مباريات الدوري الأسباني وذلك منذ الأعوام 2008 إلي 2009 وذلك عندما خسر اللقاء بهدف نظيف وطول هذه الفترة من الأعوام في أطار الدوري الأسباني لعب بلد الوليد ضد الريال لقاءات عددها 12 لقاء وكان الفوز الذي حققه الفريق عددها 10 مباريات الدوري الأسباني وكان التعادل بينهما في 2 لقاء .

لقاء اليوم بين فريق ريال مدريد وفريق بلد الوليد والموعد المحدد للقاء وتشكيل ريال مدريد

سوف يكون اللقاء في مباراة اليوم في تمام الساعة 10 مساءً في أطار الدوري الأسباني وقد أعلن المدرب زين الدين زيدان عن التشكيل الخاص بالفريق ومن ضمن القائمة التي ستشارك في مباراة اليوم في الدوري الأسباني اللاعب كريم بنزيمة ولن يكون اللاعب داني كاربا خال وذلك بسبب الإصابة التي حدثت له في مباراة فلنسيا الأخيرة كما لن يكونا في لقاء مباراة اليوم اللاعبون سيرخيو راموس ، أدين ها زارد ، مارسيليو ، فيدي فالفيردي ، رودريجو وفي تصريحات لمدرب فريق ريال مدريد أنه سيعتمد في مباراة اليوم بلد الوليد ضد الريال علي مجموعة من الشباب وهم المدافع المتألق فيكتور تشوست ولاعب الظهير الأيسر ميجيل ، واللاعب في خط الوسط أنطونيو بلانكو ، واللاعب في الجناح سيرخيو وسيكون في الهجوم في مباراة اليوم اللاعب هوجو .

بلد الوليد ضد الريال في مباراة اليوم التي سوف تجمع بينهما في اللقاء الخاص في أطار الدوري الأسباني والجولة رقم 24 وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً وتأتي المباراة في مباريات الدوري الأسباني وفريق ريال مدريد الذي حصل علي ترتيبه رقم 2 برصيد نقاط 49 نقطه ويسعى في أن يحتل المركز الأول في رصيد النقاط بدلاً من فريق أتليتكو مدريد .