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محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر فريق أتليتكو مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الأسبوع الرابع والعشرون، والذي يشهد مواجهات قوية من أجل الصراع على مقدمة الدوري والفوز بالليجا الإسبانية، وقد انطلقت مباريات هذه الجولة يوم الجمعة بلقاء ريال بيتيس مع خيتافي والذي انتهي بفوز ريال بيتيس 1-صفر، وتقام اليوم 4 مباريات فى المواعيد التالية:-

مباراة إلتشيه مع إيبار فى الساعة 3:00 مساءً. مباراة أتليتكو مدريد مع ليفانتي وتقام الساعة 5:15 مساءً. مباراة فالنسيا مع سلتا فيجو وتقام فى الساعة 7:30 مساءً. مباراة بلد الوليد مع ريال مدريد وتقام فى الساعة 10:00 مساء.

كما تستكمل مباريات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني يوم الأحد 21 فبراير وتقام 4 مباريات فى المواعيد التالية:-

مباراة برشلونة مع قادش وتقام فى الساعة 3:00 مساءً. مباراة ريال سوسيداد مع ألافيس وتقام الساعة 5:15 مساءً. مباراة ويسكا مع غرناطة وتقام الساعة 7:30 مساءً. مباراة أتليتك بلباو مع فيا ريال وتقام الساعة 10:00 مساءً.

وتختتم مباريات الجولة 34 يوم الاثنين 22 فبراير بمباراة أوساسونا مع إشبيلية وتقام الساعة 10 مساءً.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 24

اتليتكو مدريد الأول برصيد 55 نقطة. ريال مدريد الثاني برصيد 49 نقطة. برشلونة الثالث برصيد 46 نقطة. إشبيلية الرابع برصيد 45 نقطة. ريال سوسيداد الخامس برصيد 38 نقطة. ريال بيتيس السادس برصيد 36 نقطة. فيا ريال السابع برصيد 36 نقطة. غرناطة الثامن برصيد 30 نقطة. سلتا فيجو التاسع برصيد 29 نقطة. أتليتك بلباو العاشر برصيد 28 نقطة. ليفانتي الحادي عشر برصيد 28 نقطة. أوساسونا الثاني عشر برصيد 25 نقطة. فالنسيا الثالث عشر برصيد 24 نقطة. خيتافى الرابع عشر برصيد 24 نقطة. قادش الخامس عشر برصيد 24 نقطة. ألافيس السادس عشر برصيد 22 نقطة. إيبار السابع عشر برصيد 21 نقطة. بلد الوليد الثامن عشر برصيد 21 نقطة. إلتشيه التاسع عشر برصيد 18 نقطة. ويسكا العشرين برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الأسبوع الرابع والعشرون