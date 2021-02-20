وزير الرياضة يقود ماراثون للمشي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المئات من الشباب في ماراثون للمشي، وذلك قبيل افتتاحه فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات".
ينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للألعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من السادة الإعلاميين.
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