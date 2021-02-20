الجماهير تحتفي بموسيماني.. والأخير يعلق: فخور بالأهلي

نشر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو له أثناء احتفال جماهير الأهلى به، وهو ممسك بعلم الأهلي.

وعلق بيتسو موسيماني، "25 مباراة لا تصدق في جميع المسابقات في 5 أشهر فقط.. لقد تعلمنا الكثير مما يجعلنا أقوى وأفضل.. فخور جدًّا بفريق يلا الأهلي".

فيما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا ظهر اليوم، السبت، مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا.

يشهد الاجتماع، مراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الأيام الثلاثة المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا بعد ظهر اليوم السبت بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.