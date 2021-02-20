في عيد ميلاد ملك الـ + 90.. 5 أهداف قاتلة لن تنساها الجماهير لـ عماد متعب

يحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث ولد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق بلبيس ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

خاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفيدرالية مرة وحيدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

أبرز أهداف عماد متعب القاتلة:

1- مصر ضد الجزائر

سجل عماد متعب هدفا قاتلا لمنتخب مصر في شباك الجزائر، ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2010.

ولجأ منتخب مصر إلى مباراة فاصلة مع الجزائر على بطاقة الصعود إلى المونديال، لكن خسر الفراعنة بهدف دون رد في السودان.

2- الأهلي ضد سيوي سبورت:

جماهير الأهلي لا تنسى هدف عماد متعب القاتل في شباك سيوي سبورت، بكأس الكونفيدرالية عام 2014، والذي جاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع من ضربة رأسية رائعة، ليفوز الأهلي بهدف نظيف، ويتوج بلقب الكونفيدرالية للمرة الاولى في تاريخه.

3- الأهلي ضد وفاق سطيف:

أحرز عماد متعب هدف التعادل للأهلي في وفاق سطيف في الدقيقة 95، بنهائي السوبر الأفريقي 2015، لكن الأهلي خسر المباراة في النهاية بركلات الترجيح.

4- الأهلي ضد الرجاء المغربي:

أنقذ عماد متعب الأهلي من الخسارة أمام الرجاء المغربي عام 2005 بدوري أبطال أفريقيا، بتسجليه هدف التعادل في الدقيقة، بعد أن كان الأهلي متأخر بهدف نظيف.

5- الأهلي - الاتحاد السكندري:

أحرز عماد متعب هدف فوز الأهلي على الاتحاد في الدقيقة 91، المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري، موسم 2007.