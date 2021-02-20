ليفربول يخطط لضم بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني

أكد تقرير إيطالي أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نجم فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإسباني، أن نادي ليفربول يخطط لتقديم عرض رسمي لنادي إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل ضم لوكاس أوكامبوس.
وأشار الموقع إلى أن لوكاس أوكامبوس يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، وبالتالي سيكون بديلا مناسبا لـ محمد صلاح أو ساديو ماني، حال قرر أحدهما الرحيل عن الريدز.
وشارك لوكاس أوكامبوس مع إشبيلية في 21 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع مثلهما.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ لوكاس أوكامبوس 45 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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