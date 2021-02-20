الأهلي يتحرك من فندق الإقامة لخوض المران في تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فندق الإقامة بتنزانيا في طريقها إلى الملعب لخوض المران الأول لها في الواحدة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويؤدي الفريق، مرانه على أحد الملاعب القريبة ويبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.