سلبية مسحة لاعبي بيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب

تأكدت جاهزية جميع لاعبي فريق الكرة بنادي بيراميدز لخوض مباراة راسينج كلوب في الكونفدرالية من الناحية الطبية بعد خروج نتيجة المسحة الرسمية للقاء سلبية لجميع أفراد الفريق، سواء جهاز فني أو طبي أو إداري وكذلك اللاعبين.
ويستضيف بيراميدز، نظيره نادي راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بأبيدجان عن طريق إسلام عيسى.
وأجرى الفريق مسحة رسمية جاءت نتيجتها سلبية تماما، وبالتالي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، على أن يعلن المدير الفني رودلفو أروابارينا قائمة اللاعبين عصر اليوم، بعد المران الأخير.
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