وزير الشباب والرياضة يطلق حمام السلام من أرض الإنجازات بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ماراسون مراكز شباب مصر، بداية لفعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، تحت شعار "شباب مصر على أرض الانجازات " بإطلاق حمامة السلام.
وتستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة ، غدًا ، فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الانجازات "، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .
ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من الاعلاميين.
يأتي المهرجان في اطار استراتيجية الاتحاد العام، لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الانشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب ، وفي اطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات المهرجان المتكامل حفل افتتاح يشمل فقرات فنية، بالاضافة الي فعاليات المهرجان من مارثون ، وانشطة رياضية اخرى في كرة القدم ، وكرة اليد ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، بالاضافة مسابقات في الالعاب الالكترونية، وعروض لفرق الكشافة ، وجلسات حوارية مفتوحة عن التوعية بمخاطر الادمان ، بالاضافة الي جلسات حوارية مفتوحة عن ريادة الاعمال والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.
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