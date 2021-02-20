تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على وست هام يونايتد، بينما يتواجد ساوثهامبتون، في المركز ال13 برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بنجامين ميندي.

الدفاع: أزبيليكوينتا، زوما، روديجر، ألفونسو.

الوسط: رييس جيمس، نكولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماونت.

الهجوم: تامي أبراهام، تيمو فيرنر.