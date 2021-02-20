منتخب السلة يهزم الرأس الأخضر ويؤكد تأهله لأمم إفريقيا برواندا

نجح المنتخب المصري لكرة السلة من تحقيق فوز عريض على نظيره الرأس الأخضر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعي من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التي أقيمت اليوم السبت على صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 92/65.

نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنتخب المصري الذي سيطر على مجريات اللقاء وجاءت بالترتيب كالتالي "22-13 / 38-29 / 54-42 / 92/65".

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى بطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في أغسطس المقبل في رواندا.

وشهدت المباراة تعرض إيهاب امين لاعب المنتخب المصري لإصابة على مستوى الأنف بعد تدخل قوي من جانب لاعبي منتخب الرأس الأخضر ليتوجه إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب غدًا الأحد في آخر مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يذكر أن منتخب مصر كان قد سبق له وحقق الفوز على منتخب الرأس الخضر في المرحلة الأولى من التصفيات بنتيجة 91/82.