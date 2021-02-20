رئيس البنك الأهلي: خالد جلال الأنسب للفريق في الفترة الحالية

تحدث أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق، خلفا لمحمد يوسف المقال.
وقال نصار، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "تعيين خالد جلال ليس مراضية عما حدث في بداية الموسم".
وتابع: "خالد جلال كان من المرشحين لتدريب الفريق في مطلع الموسم، لكننا نرى أنه الأنسب في الفترة الحالية، لصعوبة تعيين مدرب أجنبي بسبب ضغط المباريات".
وأضاف: "استقرينا على خالد جلال ويعاونه أمير عزمي وإسلام يوسف".
وأتم: "أعتقد أننا سننهي مشوارنا في الدوري في مركز جيد، خاصة أن الفوارق ليست كبيرة".
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