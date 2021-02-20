زي النهارده.. الزمالك يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بـ كأس السوبر المصري.. فيديو

سيطر الأهلي على معظم مجريات اللقاء، وأهدر العديد من الفرص السهلة، بينما عانى الزمالك من الإجهاد بسبب خوضه لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي في قطر، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.
وفاز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، حيث سجل للأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي، وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بكأس السوبر المصري برصيد 11 مرة، ويليه الزمالك ثانيا بـ 4 مرات.
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