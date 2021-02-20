باتشيكو يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال

وضع "جايمي باتشيكو"، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب "جوزيه بيدرو"، مدرب الأحمال، بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات. ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال. ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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