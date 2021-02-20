إصابة مروان محسن في مران الأهلي الأول بتنزانيا

غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس، الجمعة.
وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
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