لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

أشاد "أندي روبرتسون"، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء الذي يقدمه زميله المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة.
وقال "أندي روبرتسون"، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "أهداف محمد صلاح، وأرقامه هذا العام مذهلة، لا يشبع من العمل وتسجيل الأهداف، ويريد أن يكون أكثر تأثيرًا في المباريات، وأن يشارك بشكل أكثر، وهذا يدل على أنه لاعب كبير".
وتابع "أندي روبرتسون"، "محمد صلاح فاجأني أثناء مباراة لايبزيج الماضية، عندما عاد للدفاع في الدقيقة 80 وشتت الكرة برأسه، من الواضح أنه يعمل بجد، وكذلك الحال بالنسبة إلى ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو؛ لكنهما لا يتصدران عناوين الأخبار لأنهما لم يسجلا عددًا كبيرًا من الأهداف".
كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، سجلهما النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.
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