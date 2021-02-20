مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ محمد عبد الشافي

خاض محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، السبت.

ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي بإشراف الدكتور عمرو مطراوي، أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.