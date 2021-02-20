هداف الدوري العراقي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من الأهلي

أكد أيمن حسين لاعب فريق الجوية العراقي أنه مستمر مع في الدورى العراقي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا من النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأضاف حسين خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : أتمنى الانتقال للنادي الأهلي وطرح اسمي للانتقال لكبير القارة السمراء شرف لأى لاعب ولكن في الوقت الحالي انا مع نادي الجوية العراقي بيتي الأول

وأكمل: لو قدم النادي الأهلي عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سأقبله بدون نقاش لأنه شرف كبير.

واختتم هداف الدوري العراقي تصريحاته قائلا : لدى عدة عروض من الإمارات ومولودية الجزائر وفي ناد بلجيكي واسترالي بجانب عرضين من الدورى المصري .

جدير بالذكر أن أيمن حسين يتصدر قائمة هدّافي الدوري العراقي بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 14 هدفًا.