استعدادا لمواجهة سيمبا.. تدريب قوي لحراس مرمى الأهلي

أشرف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على تدريبات وفقرات خاصة لثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي،

وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

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