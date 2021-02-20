الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

هاجمت جماهير المريخ السوداني، شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، ومحلل قناة "الأهلي"، بسبب تصريحاته تجاه فريق المريخ بعد الخسارة أمام المارد الأحمر يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن شريف عبد المنعم، قال إن لاعبي المريخ كانوا "فرحانين" بأنهم يلعبون أمام الأهلي في ستاد القاهرة، وكأنهم قادمون من "حواري بولاق أو المطرية أو صفط اللبن".
وأضافت الصحيفة السودانية، أن تصريحات شريف عبدالمنعم أثارت غضب جماهير نادي المريخ، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت الصحيفة السودانية، أن جماهير المريخ هاجمت شريف عبد المنعم بسبب محاولته التقليل من النادي الذي لعب فيه واحد من أهم صناع مجد القلعة الحمراء، وهو عصام الحضري.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جماهير المريخ توعدت بالرد على أرضية الملعب أمام الأهلي، حيث أكدت أن الرد سيكون قاسيا وقتها.
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