شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب المشارك بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر ، في مباراة كرة قدم خماسية استعراضية. أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بوجودة وسط شباب مراكز شباب مصر حول احدي المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات . وتقام فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الانجازات "، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يشارك في مباراة كرة قدم استعراضية بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.