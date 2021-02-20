أعلن نادى طنطا تولى حسن موسي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في دورى القسم الثاني .
وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي :
مجمد شوقي نجيب مشرف عام علي الكرة ، حسن موسي مدير فني ، عمرو فتحي مدرب عام ، اكرامي صابر مدرب ، وليد المحروقي مدرب ، محمود شفيق مدرب حراس ، اسامه ليله مساعد مدرب حراس .
وجاء الجهاز الإداري : جمال بشير مدير إداري ، خالد عبدالسلام إداري ، محمد العناني شئون لاعبين ، والجهاز الطبي احمد موسي إصابات ، اكرم مجدي إصابات
جدير بالذكر أن فريق طنطا يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.