«كاف» يستجيب لاحتجاج السودان ويُعين طاقما نيجيريا لمباراته مع ساوتومي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة منتخبي السودان وساوتومي، يوم 24 مارس المقبل في ساوتومي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الاتحاد السوداني لكرة القدم احتج لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراته مع ساوتومي، على اعتبار أن المنتخب الغاني مُنافس للمنتخب السوداني في ذات المجموعة، وأن المباراة تُقام في مرحلة حساسة من التنافس، وتؤثر نتيجتها في حظوظ التأهل بشكل كبير.
وتتنافس منتخبات (السودان، غانا، وجنوب أفريقيا)، على بطاقتي الترشح من المجموعة الثالثة.
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