أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 11 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة وحسني فتحي خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وصلاح عاشور وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومفتاح طقطق وزياد أشرف وأحمد عادل "ميسي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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