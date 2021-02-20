رئيس نادي البنك الأهلي يكشف سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق

كشف اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق، خلفا لـ محمد يوسف عقب تدهور نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وأكد اشرف نصار، في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت "، أن خالد جلال مدرب رائع وعلى درايه بالفريق ولاعبيه، مشددا على أن اختياره جاء بسبب كونه الأنسب للفترة المقبلة.

وتابع اشرف نصار، أن اختيار خالد جلال لم يكن بغرض " الارضيه" ، كونه كان مرشحا لقيادة الفريق في بدايه الموسم، مشددا أن تلاحق المباريات في الدوري حال دون التفكير في مدير فني اجنبي.

واضاف أن لجنه الكرة ومجلس الاداره اجتمعوا ، و تم اختيار خالد جلال بموافقة الجميع.

وتابع أن فريق البنك الأهلي كبير ولديه للاعبين على اعلي مستوى، مشددا على أن الفريق يسعى لتحقيق مركز جيد.