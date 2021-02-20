نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:



بعد تأكيد عود الدراسة السبت المقبل.. شاهد عمر كمال ينشر فيديو له مع شاكوش وبيكا

شاهد .. فرجانى ساسى يهنئ محمد عبد المنصف بـ عيد ميلاده

بإطلالة جديدة.. لطيفة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني .. وفرجانى ساسى يهنئ محمد عبد المنصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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