الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرانكفورت

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي، لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، على ملعب كومر زينك آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فرانكفورت كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: دافيز - ألابا - بواتيج - زوله خط الوسط: كيميتش - روكا - موتينج خط الهجوم: كومان - ساني - روبرت ليفاندوفسكي. ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فيليك لاستعادة نغمة الانتصارات أمام فرانكفورت في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا. كان بايرن ميونخ تعادل أمام بيليفيلد 3 - 3، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري. ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت في المركز الرابع بـ 39 نقطة.

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