عبد الحليم علي يكشف آخر استعدادات الزمالك قبل السفر إلى السنغال

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق قبل السفر إلى السنغال.

وتطير بعثة الزمالك مساء اليوم إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحليم علي إن الفريق في حالة تركيز كاملة قبل مواجهة بطل السغنال، وهدفنا العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في إمكانيات وخبرات اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء أمام تونجيت، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.

وأكد العندليب أن بعثة الفريق ستتحرك من مطار القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء على متن طائرة خاصة إلى السنغال، وسيكون في استقبال البعثة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذي سبق الفريق إلى السنغال من أجل الاطمئنان على كافة التدريبات والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة البعثة، وكذالك حمادة الدالي إداري الفريق الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية.