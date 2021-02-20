لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي بـ الدوري الإسباني

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفانتي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفانتي كالتالي: حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: مونتيرو - خيمينيز - هيرموسو. خط الوسط: كوندوبيا - كوكي - يورنتي - لودي. خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا لويس سواريز ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.

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