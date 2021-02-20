لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق علي محمد علي.

جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده:

يقدم فريق ليفربول نتائج كارثية في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث خسر الفريق آخر ثلاث مباريات، أمام برايتون 1 - 0، ومانشستر سيتي 4 - 1، وليستر سيتي 3 - 1، وهو سلبي لم يتحقق من نوفمبر 2014.

وعد محمد صلاح جماهير ليفربول مؤخرا، بتحسن النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليها "لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة.. نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية.. لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها.. هذا هو وعدي لكم جميعًا".

وتعول جماهير ليفربول على محمد صلاح كثيرا في مباراة اليوم لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والخروج من عنق الزجاجة، باعتباره نجم الفريق الأوحد في الفترة الأخيرة، وهداف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدروي الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز السابع.