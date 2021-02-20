نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم..قناة مجانية تنقل اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم ، يستضيف الريدز فريق ايفرتون على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن خلال التقرير سنتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم على نايل سات في الدوري الإنجليزي، فقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مجاناً أنها قد انتهت من التجهيز لنقل مباراة ليفربول محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، وهناك الكثير من متابعي كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي ومتابعي النجم الكبير محمد صلاح ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري يريدون معرفة تردد القناة المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول وايفرتون اليوم ، يستضيف فريق الريدز المترنح في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني فريق ايفرتون اليوم في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة فريق ايفرتون على ملعبه أنفيلد في مواجهة مُطالب خلالها ليفربول بتحقيق الفوز من أجل حصد النقاط من أجل عدم خسارة الأمل في العودة إلى ترتيب جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم السبت الموافق 20-2-2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش، فيما تنطلق مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة مكسبي المفتوحة ماتش ليفربول اليوم

نشرت قناة مكسبي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعمل في الوقت الحالي على نقل مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين، وكانت القناة قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعمل على إطلاق قناة جديدة تحت مُسمى قناة مكسبي سبورت ستقوم خلالها بنقل جميع مباريات الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا وأفريقيا 2021، وتُعد قناة مكسبي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم على نايل سات.

تردد قناة مكسبي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون

قنوات ماتش ليفربول وايفرتون المفتوحة ، هناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ايفرتون اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إليكم ببعض منها.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون في الدوري ، تذاع المباراة عبر تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.، و سنوافيكم بـ القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش ليفربول وايفرتون اليوم مجانا على النايل سات وعرب سات، بخلاف الموضحة أعلاه في حالة الكشف عن قنوات أخرى.