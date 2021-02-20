نزوى يحقق فوزا كبيرا على صلالة في منافسات دوري كرة السلة

حقق نادي نزوى فوزا كبيرا على حساب الضيف الجديد علي الدوري نادي صلالة عندما خرج فائزا بنتيجة105/ 43، في افتتاح مبارياتهما ضمن منافسات الدور الأول من دوري عام السلطنة لكرة السلة للموسم الرياضي 2020/2021، وذلك على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وتمكن نزوى من إنهاء الفترات الأربعة لصالحه، حيث انهى الربع الأول بنتيجة 24/ 11 والربع الثاني بنتيجة 29/ 11 وأنهى الربع الثالث بنتيجة 28/ 8، والربع الأخير بنتيجة 24/ 13.

ادار المواجهة ماجد الاخزمي حكما اول وعلي السلماني حكما ثانيا ومازن الهلالي حكما ثالثا وعلى الطاولة وهب السناني وغالب الحسني وثابت الهنائي وحافظ اولاد احمد.

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