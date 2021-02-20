حادث بسيط بين سيارتين يتسبب بخروج فريق عمان لسباقات السيارات من البطولة في سباق لومان الآسيوي بأبوظبي

في الرياضة 20 فبراير,2021

خرج فريق عمان لسباقات السيارات من بطولة لومان الآسيوية للسيارات دون تحقيق اي مركز في البطولة، بعدما تسببت سيارة في وقوع حادث داخل حلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مما أدى لاصطدام السيارة بسيارة الفريق العماني والذي تصدر سيارات فئة جي تي لحوالي 3 ساعات قبل أن يؤدي الحادث إلى ضرر بالسيارة الأمر الذي أدى لانسحاب الفريق من السباق مع بقاء ما يقارب 50 دقيقة فقط من السباق الذي يستمر لأربع ساعات متواصلة.

الجولة الثالثة من بطولة لومان الآسيوية للسيارات والذي يشارك فيه فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة المتسابق العماني أحمد الحارثي بمعية زميله الاسكتلندي جوني ادم والانجليزي توم كاننج افتتح الفريق بالمشاركة في السباقين الاوليين على حلبة دبي اوتودرم محققاً المركز السابع في كلتا السابقين ، لكن الطموحات كانت أكبر مع وصول الفريق على متن سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 التي تحمل الرقم 97 إلى حلبة مرسى ياس ، حيث كانت نتائج التدريبات الحرة والاختبارات تشير إلى إمكانية تحقيق الفريق لنتائج أفضل مما تحقق في دبي.

أول الجالسين خلف المقود في السباق الثالث هو المتسابق جوني ادم والذي دخل قبل ذلك في التاهيلات وتمكن من تسجيل تاسع أسرع زمن بتلك التاهيلات ، لذلك كان يجب عليه أن يبدا السباق الثالث من الموقف التاسع بالفئة عند إعطاء شارة الانطلاق.

وحسب المؤشرات الأولية فإن قيادة جوني ادم لسيارة استون مارتن فانتاج كانت مذهلة ، حيث أسرع خلال اللفات الأولى إلى وضع قدم له بالقرب من صفوة فرق المقدمة وتجاوز المتسابق تلو الآخرإلى أن وصل بالسيارة للمركز الرابع خلال فترة بسيطة ، وفي ظل تسارع وتيرة السباق حاول ادم الضغط على السائقين من أمامه ووصل بالفعل إلى المركز الثاني ثم صدارة السباق قبل أن يسلم المقود بعد 80 دقيقة من السباق للمتسابق أحمد الحارثي والذي دخل السباق وهو في المركز الخامس.

بطلنا أحمد الحارثي قدم واحدة من أفضل السباقات طوال حياته الرياضية بعدما تمسك بأمل العودة من جديد بالصدارة ، وقاد السيارة بسلاسة من المركز الخامس إلى الرابع ومن ثم دخل إلى ثلاثي المقدمة ونجح في اعتلاء صدارة السباق للمجموعة ، كل ذلك حدث في فترة وجيزة وتصدر السباق لفترة تجاوزت الساعة ، قبل أن يذهب لمركز الصيانة للتوقف الإجباري دون تغييرالسائقين ، وعاد للحلبة ليكمل السباق من جديد وتدرج من جديد من المركز الخامس للأول، ليأتي الدور عقب ذلك لتسليم مهم القيادة للمتسابق توم كاننج وهو في مركز الصدارة وبفارق جيد عن البقية.

وعلى ما يبدو أن الحظ في بعض الأحيان يعطيك ظهره مهما كنت جاهزا للسباق ، فبعد استلام كاننج الدفة ودخوله الحلبة في المركز الخامس ، حدث هناك تصادم في الحلبة بين سيارتين فيراري وستون مارتن اخرى ، ونظرا لحدوث التصادم بالقرب من سيارة الفريق العماني لم يكن لدى كاننج المجال لتفادي الحادث واصطدمت السيارة رقم 97 التابعة لفريق عمان لسباقات السيارات بسيارة فيراري من الخلف ، مما أدى إلى تضرر جزء من سيارة الفريق وخروجه من السباق مؤجلاً أحلام الفريق بالتتويج بالمركز الأول إلى السباق الختامي والذي سيقام في اليوم التالي.