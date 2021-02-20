الاتحاد يتصدر دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

وصل نادي الاتحاد لصدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد بعد تغلبه أمس الاول على نادي قريات بنتيجة 28/21 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة بمحافظة ظفار وبهذا الفوز يرفع الاتحاد رصيده الى 21 نقطة وحصل قريات على نقطة واحدة ليرفع رصيده الى 11 نقطة وفي المركز الثامن وبعد تصدر الاتحاد يتراجع نزوى صاحب الصدارة سابقا الى المركز الثاني برصيد 19 نقطة وعلى نفس الملعب فاز العروبة على ظفار 45/ 27 ليرفع العروبة رصيده الى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث وظفار 10 نقاط في المركز العاشر وعلى صالة المجمع الرياضي بصحار أقيمت ثلاث مباريات؛ حيث حقق نادي السويق فوزا مهما على حساب صحم بنتيجة 34/ 29 ، وعلى نفس الصالة فاز الشباب على صحار بنتيجة 42 / 29 وفاز نادي عبري على نادي الخابورة 37/ 11.

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