السلام والكامل والوافي في نهائي دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة غدا

تختتم غدا الاثنين مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م في الساعة السادسة والنصف مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يلتقي السلام متصدر تدريب الدوري مع نادي الكامل والوافي صاحب المركز الثاني وقد تصدر نادي السلام جدول الترتيب العام للدوري بعد فوز يوم امس الاول على نادي الكامل والوافي بنتيجة ٣ /١ فيما فاز صحار على بهلا بنتيجة ٣ دون مقابل وفاز اهلي سداب على مصيرة بنتيجة 3 / 1 .ففي مباريات الجولة الأخيرة من الدوري تمكن نادي السلام من تحقيق الفوز على نادي الكامل والوافي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط اشواط ٢٥ /١٦ ، ٢٢/ ٢٥ ، ٢٥ / ٢٣ ، ٢٥ / ٢٢ وفي اللقاء الثاني تمكن نادي أهلي سداب من تحقيق الفوز على نادي مصيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط اشواط ٢٥ / ١٩ ، ٢٥ / ١٥ ، ٢١ /٢٥ ، ٢٥ /١٥ .وبذلك يبقى نادي أهلي سداب في المركز الخامس بعد أن حقق نادي صحار الفوز على بهلا بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط اشواط ٢٥ /٢١ ، ٢٥/ ١٤ ، ٢٥ /١٧ حيث حل نادي صحار في الترتيب الرابع ويقابل نادي السيب صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري غدا لأثنين في الساعة ٤ عصرا بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والفائز منهما يتوج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

من جانب آخر تأهل نادي السيب الى دور الاربعة من مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020 / 2021 بعد فوزه على نادي صلالة 3 / صفر وبنقاط أشواط ٢٥ / ١٥ ، ٢٥ / ٨ ، ٢٥ /٢٠ في المباراة التي اقيمت على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وبذلك يقصي نادي السيب نادي صلالة من مسابقة الدرع ويصل للدور المقبل لمواجهة نادي أهلي سداب، فيما يلتقي نادي الكامل والوافي مع نادي السلام في نفس الدور يوم الخميس المقبل.