حمد الوهيبي: أهدي الفوز لمولاي جلالة السلطان

قال المضمر حمد بن محمد الوهيبي الحاصل على السيفين الذهبي والفضي في المهرجان : الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز وهذه الفرحة الكبيرة بأني تمكنت من انتزاع سيفي البشائر في النسخة الرابعة الذهبي والفضي وأهدي هذا الفوز لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – ولكافة الشعب العماني ، والشكر موصول لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان على اقامة هذا المهرجان ودعمه لرياضة الهجن والشكر كذلك لجميع اللجان العاملة في المهرجان . وحقيقة أن الناقة مياسة سبوق ولها ماض طيب وتمكنت بفضل الله من الفوز بسيف المهرجان وقد سبق لها أن حصلت على رموز في مسابقات سابقة وكذلك الناقة مياسة تمكنت من خطف السيف الذهبي اليوم ولها تاريخ من المشاركات وفازت بكأس سن الحقائق وسيف العيد الوطني الخمسين في البشائر . والحمد لله ظهرنا بمعنويات عالية رغم المنافسة القوية بين المشاركين وخاصة في شوط المؤسسات وناموس اليوم للتاريخ .

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