مزنة للهجانة السلطانية تنتزع السيف الذهبي ومياسة تفوز بالسيف الفضي والعاصمة لهجن البشائر والخوارة تظفران بكأس البشائر

فـي ختام مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

■■ تمكنت مزنة للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن محمد الوهيبي من انتزاع السيف الذهبي لشوط الحول للمؤسسات لمسافة 8 كم، فيما خطفت الناقة مياسة لمالكها حمد بن محمد الوهيبي السيف الفضي للحول العام. جاء ذلك في ختام منافسات مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية لعام 2021م الذي أقيمت منافساته بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم خلال الفترة من الـ15 حتى الـ20 من فبراير الجاري بتنظيم من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان ممثلا في دائرة ميدان البشائر.■■

تضمن المهرجان إقامة 54 شوطا وزعت على مدار خمسة أيام شاركت فيها نحو 1800 مطية، وشهد مشاركة ومنافسة قوية من نخبة مُلَّاك ومضمِّري الهجن من مختلف محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي لحصد المراكز المتقدمة في أشواط السيارات والرموز.

رعى أشواط اليوم الختامي للمهرجان سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية بحضور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر، واشتمل على إقامة 4 أشواط خلال الفترة المسائية لفئة الحول لمسافة 8 كم خصص لها شوط للثنايا بكار عام ورصدت له جائزة كأس البشائر وسيارة أف جي كروزر، وشوط آخر للثنايا بكار مؤسسات ورصد له كأس البشائر وسيارة لاندكروزر ستيشن، وشوط للحول عام ورصد له السيف الفضي وسيارة لاندكروزر ستيشن، وآخر للحول مؤسسات ورصد له السيف الذهبي وسيارة لاندكروزر ستيشن. وقد أسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز العاصمة لهجن البشائر لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ومضمرها موسى الجحافي بالمركز الأول ونالت كأس البشائر وسيارة، بينما فاز بالمركز الثاني العزرة لهجن البشائر لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ومضمرها عبدالله بن طويرش الوهيبي، وحصلت على المركز الثالث هملولة لهجن الرئاسة ومضمرها علي بن جميل الوهيبي، والمركز الرابع هملولة لهجن الرئاسة ومضمرها علي بن جميل الوهيبي، والمركز الخامس هملولة لهجن الرئاسة ومضمرها علي بن جميل الوهيبي.

الشوط الثاني للثنايا بكار مؤسسات

وفي الشوط الثاني المخصص للثنايا بكار عام تمكنت الخوارة لمحمد بن مبارك بن عبيد الشامسي من الفوز بكأس البشائر وسيارة، بينما حل في المركز الثاني أبعاد لعلي بن راشد بن مسلم العمري، وحصل على المركز الثالث شقاء لعبدالله بن طويرش الوهيبي، وفاز بالمركز الرابع شهد لمحمد بن عتيق بن شامس العامري، وحل في المركز الخامس خيال للغفيق الصغير عبدالله المالكي.

الشوط الثالث للحول عام

وفي الشوط الثالث للحول عام فازت بالمركز الأول مياسة لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي ونالت السيف الفضي وسيارة، بينما حصلت على المركز الثاني جبارة لمحمد بن مبارك بن عبيد الشامسي، وفاز بالمركز الثالث زعفرانه لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي، وحل في المركز الرابع راهية لأحمد الخزع العامري، بينما نال المركز الخامس شواهين لمنصور بن سالم الوهيبي.

الشوط الرابع للحول مؤسسات

وفي الشوط الرابع للحول مؤسسات فازت بالمركز الأول مزنة للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن محمد الوهيبي ونالت السيف الذهبي وسيارة، بينما حصل على المركز الثاني مخايل للهجانة السلطانية ومضمرها صبيح بن محمد الوهيبي، وفاز بالمركز الثالث الظبي لهجن البشائر ومضمره عبيد بن محمد الوهيبي، وفي المركز الرابع حل رضوى للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن محمد الوهيبي، بينما فازت بالمركز الخامس هملولة لهجن الرئاسة ومضمرها علي بن جميل الوهيبي.

أشواط اليوم الرابع

هذا وقد أقيمت خلال الفترة الصباحية لليوم الرابع من المهرجان 7 أشواط للثنايا والحول والزمول لمسافة 8 كم حيث أسفر الشوط الأول للثنايا أبكار عام عن فوز متعبة بالمركز الأول والسيارة لصاحبها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي في توقيت زمني 13 دقيقة و6 ثوان، وفي المركز الثاني الشاهينية لصاحبها حميد بن محمد بن حمد الدرعي، وحصلت على المركز الثالث ملهمة لصاحبها بطي بن ضحي بن عبدالله العمراني.

والشوط الثاني للثنايا جعدان عام نال الباز لصاحبه حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الأول في توقيت زمني 13 دقيقة و19 ثانية وحصل على جائزة نقدية مع رمز، أما المركز الثاني فجاء مصدر لصاحبه علي بن سعيد بن سالم العويسي، والمركز الثالث شاهين لصاحبه موسى بن عبدالعزيز عبدالله الموسى.

والشوط الثالث للثنايا أبكار عام استحوذت على المركز الأول وجائزة نقدية الناقة الدوحة لصاحبها عبدالله بن طويرش بن محمد الوهيبي في توقيت زمني 13 دقيقة و25 ثانية، وفي المركز الثاني غصب لصاحبها عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي، وفي المركز الثالث تغريد لصاحبها عبدالله بن محمد بن سالم الجابري.

الشوط الرابع للحول عام

حصل أسياد على المركز الأول والسيارة لصاحبها عيسى بن سالم بن علي الدرعي في توقيت زمني 13 دقيقة و10 ثوان، وفي المركز الثاني ديرة لصاحبها حمد بن شطيط بن سعيد الجحافي، أما العنود فحصلت على المركز الثالث لصاحبها أحمد الخزع الهركي العامري.

أما الشوط الخامس للرموز عام فحصل مولع لصاحبه محمد بن أحمد بن سهيل العامري على المركز الأول وجائزة نقدية ورمز في توقيت زمني 13 دقيقة و50 ثانية، وفي المركز الثاني الشهم لصاحبه مطر بن علي بن مكتوم الجنيبي، وفي المركز الثالث واضح لصاحبه مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي.

والشوط السادس للحول عام حصلت على المركز الأول وجائزة نقدية الناقة شديدة لصاحبها سالم بن هدوب بن حمد المالكي في توقيت زمني 13 دقيقة و45 ثانية، وفي المركز الثاني الشايبة لصاحبها أحمد الخزع الهركي العامري، والمركز الثالث حيلة لصاحبها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي.

والشوط السابع للحول مفتوح حصلت على المركز الأول وجائزة نقدية الناقة عذبة لهجن البشائر ومضمرها عبيد بن محمد الوهيبي في توقيت زمني 13 دقيقة 18 ثانية، وفي المركز الثاني جويعة للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث الهبيبة لهجن البشائر ومضمرها عبدالله بن طويرش الوهيبي.