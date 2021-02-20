كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق المتجهة إلى السنغال.
وقال عبد الهادي إن حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة.
وأوضح أن الفريق يضم في قائمته الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد عيد، وهما قادران على تعويض غياب حازم إمام.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.