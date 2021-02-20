كواليس 90 دقيقة في غرفة المدير الفني للأهلي بإستاد التتش قبل رحلة تنزانيا

احتاج الحوار الصحفي مع المدير الفني الجنوب أفريقي بالأهلي بيتسو موسيماني لوقت من الإعداد والتجهيز في ظل انشغال أجندة الفريق الأحمر بمباريات محلية وقارية وقبلها المشاركة في مونديال العالم للأندية التي حصد فيها المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكانت إدارة الأهلي – كعادتها – متعاونه إلي أقصي مدي في هذا الحوار بجانب دور إدارة الإعلام برئاسة جمال جبر وتدخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي يبذل جهودًا كبيرة لتسهيل مهمة الجهاز الفني في التعامل مع المباريات علي مختلف المصعدة، كما لعب الدكتور عمرو محب مترجم المدير الفني دورًا كبيرًا في هذا الحوار في ظل حسه الصحفي المميز.

ومع تحديد موعد الحوار بعد ظهر الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي بالجزيرة، كان بيتسو موسيماني متواجدًا كعادته بشكل يومي في إستاد مختار التتش رغم منح الفريق راحة سلبية بعد الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

دخلنا مكتب موسمياني الذي ذهب لإجراء مسحة طبية برفقة فريقه داخل ملعب مختار التتش بإشراف الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل السفر إلي تنزانيا أمس لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال الأفريقي.

وخلال المسحة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي والذي حرص علي الاطمئنان بنفسه علي كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة قبل سفرها وتحدث مع موسمياني بضع دقائق ثم أجتمع بسيد عبدالحفيظ مدير الكره ، وعاد المدرب الجنوب أفريقي إلي مكتبه.

وفي بداية الحوار الذي أستغرق ما يقارب 90 دقيقة داخل مكتب موسيماني بإستاد مختار التتش بدا المدير الفني الجنوب إفريقي هادئًا بسيطًا في غرفة لم يكن بها الكثير من الأشياء سوي بعض اللوحات التي تخص كرة القدم.

واظهر الحوار أن موسيماني من النوعيات الصادقة جدًا مع نفسها، متواضعًا ولكنه كان قلقًا بعض الشئ خاصة بعد إنتقادات البعض لأداء الفريق الأحمر أمام بايرن ميونيخ وهو ما قابلة بإجابة .." هل من المنطق أن يطالب البعض بالفوز علي البايرن.. أفضل فريق في العالم حاليًا.. هل معي صلاح ومانيه وميسي أو انا جوارديولا مثلًا.. انه درب من الجنون".